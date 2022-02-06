Италия

Украинец рассказал о своей адаптации в Италии.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко поделился мнением о выступлении в Италии и своей роли в Специи.

"Я счастлив, что у меня есть возможность поиграть в такой успешной лиге, как Серия А. В команде, где много молодых талантов. Для меня это первый настоящий сезон в Италии, учитывая трудности, с которыми мне я столкнулся в Аталанте в прошлом году: другой язык и привычки, тренировочный ритм, а также некоторые физические проблемы. Но сейчас чувствую себя хорошо, доволен сделанным выбором, знаю, что могу расти.

Я готов выполнять роль, о которой меня просит тренер. В Украине я играл в более атакующей позиции, а в Италии я действую глубже, что не является для меня проблемой. Для меня важно оставаться полезным для команды и помочь ей сохранить прописку", – приводит слова Коваленко портал Calcio Spezia.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 16 поединков в футболке Специи, отличившись одним голом и тремя ассистами.