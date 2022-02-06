Италия

Состоялись очередные поединки 24 тура итальянской Серии А.

Завершились очередные поединки в рамках 24 тура итальянской Серии А.

В первом и главном матче для украинских болельщиков, Сампдория на своем поле обыграла Сассуоло со счетом 4:0. Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда точным ударом в составе хозяев отметился Капуто, а спустя две минуты Сенси удвоил преимущество Сампдории.

Затем на 36 минуте свой шанс получил украинец Владислав Супряга, для которого это был дебют в составе итальянского клуба после трансфера из киевского Динамо в конце января. Тем не менее, удачным его не назовешь — на 59 минуте наставник Сампы Марко Джампаоло принял решение заменить украинца на Конти. Спустя четыре минуты все тот же Конти довел счет до 3:0, а окончательный счет на табло установил Кандрева, забивший в компенсированное время.

После 24 игр Сампдория набрала 23 очка и занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, а у Сассуоло — 29 баллов и 12 строчка.

Сампдория - Сассуоло 4:0

Голы: Капуто, 5, Сенси, 7, Конти, 63, Кандрева, 90+1 (с пенальти).

Сампдория: Фальконе — Берешински, Феррари, Колли, Мурру (Ауджелло, 75) — Торсби, Сенси, Ринкон (Виейра, 75) — Кандрева, Капуто, Габбьядини (Супряга, 36 (Конти, 59)).

Сассуоло: Консильни — Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кириакопулос — Фраттези (Харруи, 60), Лопес (Матеус Энрике, 73) — Берарди (Сейде, 84), Распадори, Траоре (Дефрель, 60) — Скамакка.

Предупреждения: Кандрева, Фальконе — Распадори, Скамакка.

Во второй игре Наполи в гостях обыграл Венецию со счетом 2:0. "Неаполитанцы" открыли счет на 59 минуте встречи, когда отметился Осимхен. Второй мяч в ворота хозяев влетел на десятой компенсированной минуте, а его автором стал Петанья.

После 24 туров Наполи набрал 52 очка и занимает второе место, отставая от Интера на один балл, но у "нерадзурри" есть игра в запасе. В активе Венеции 18 баллов и 18 строчка.

Венеция — Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 59, Петанья, 90+10.

Венеция: Леццерини — Эбуехи, Кальдара, Чеччарони, Хапс — Чрнигой (Бузио, 70), Ампаду (Фьордолино, 78), Кюизанс (Нсаме, 78) — Нани (Анри, 62), Йонсен (Араму, 70), Окереке.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи — Руис, Лоботка — Инсинье (Мертенс, 79), Зьелински (Гулям, 88), Политано (Эльмас, 79) — Осимхен (Петанья, 88).

Предупреждения: Бузио, Чеччарони, Эбуехи — Мариу Руи, Лоботка.

Удаление: Эбуехи, 90+5 (прямая красная карточка).

В третьей встрече Болонья на своем поле расписала мировую с Эмполи. Матч закончился без забитых мячей. После этого тура у Болоньи 28 очков и 13 строчка, а у Эмполи 30 баллов и 11 место.

Болонья — Эмполи 0:0

Болонья: Скорупски — Сумаоро, Сориано (Барроу, 69), Схутен, Медель, Теате — Де Сильвестри (Касиус, 69), Сванберг (Эбишер, 80), Виньято (Дейкс, 87) — Орсолини (Сансоне, 80), Арнаутович.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Паризи (Какаче, 70), Вити, Романьоли — Журковски, Хендерсон (Верре, 61), Бандинелли (Бенасси, 61) — Байрами (Ди Франческо, 70), Асслани — Пинамонти (Лап Мантия, 87).

Предупреждения: Схутен, Де Сильвестри — Асллани, Бандинелли, Вити, Какаче.