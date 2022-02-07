Опытный форвард близок к возвращению в Серию А.
себастьян джовинко, getty images
07 февраля 2022, 08:45
Бывший нападающий Ювентуса, Пармы и ряда других клубов Себастьян Джовинко близок к тому, чтобы вернуться в Серию А.
Футболист в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с Сампдорией, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны уже достигли устного соглашения и вскоре подпишут контракт.
Помимо Ювентуса и Пармы в карьере "Атомного муравья" были такие команды как Эмполи, Торонто и Аль-Хиляль.
Напомним, Джовинко покинул аравийский коллектив в августе минувшего года и с тех пор находится без клуба.