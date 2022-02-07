Италия

Опытный форвард близок к возвращению в Серию А.

Бывший нападающий Ювентуса, Пармы и ряда других клубов Себастьян Джовинко близок к тому, чтобы вернуться в Серию А.

Футболист в ближайшее время подпишет краткосрочный контракт с Сампдорией, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны уже достигли устного соглашения и вскоре подпишут контракт.

Помимо Ювентуса и Пармы в карьере "Атомного муравья" были такие команды как Эмполи, Торонто и Аль-Хиляль.

Напомним, Джовинко покинул аравийский коллектив в августе минувшего года и с тех пор находится без клуба.