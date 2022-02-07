Италия

Форвард Ювентуса поделился впечатлениями от удачного дебюта.

Туринский Ювентус в домашнем поединке 24-го тура итальянской Серии A сумел одержать победу над Вероной (2:0), отправив два мяча в ворота соперников усилиями своих "зимних" новичков: Душана Влаховича и Дениса Закарии.

Ювентус — Верона 2:0 Видео голов и обзор матча

Нападающий "зебр" Душан Влахович, который оформил свой дебютный мяч за новый клуб, по завершении игры поделился впечатлениями от удачной встречи в исполнении его новой команды.

"Было очень важно выиграть этот матч, так как после перерыва всегда тяжело, особенно с психологической точки зрения. Мы правильно подошли к подготовке к данной игре и сумели сделать самое главное: победить.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и тренера за теплый прием. Они очень помогли мне в последние дни, а я все еще пытаюсь понять, как все устроено в Ювентусе и стараюсь сделать это как можно быстрее.

Я должен продолжать в том же духе, чтобы совершенствоваться. Однако важнее всего, повторюсь, сегодняшняя победа. Тренер сказал мне сохранять спокойствие, и я доволен теплым приемом болельщиков. Мои голы? Ювентус всегда стремится к максимуму, и я здесь, чтобы внести свой вклад.

Важно забивать голы, но помимо этого я хотел бы улучшаться во всех компонентах. Юве всегда ставит перед собой самые высокие цели, в каждом соревновании они стремятся к победе.

Я здесь, чтобы помочь, внести свой вклад, сделать все возможное, а затем посмотрим, что произойдет. Шаг за шагом.

Мое празднование было как у Дибалы? Маска? Это было спонтанно, но Пауло, как мне кажется, понравилось", — подытожил сербский футболист.

Отметим, что для Влаховича этот забитый мяч стал 21 за 25 сыгранных матчей в текущем сезоне.