Фланговый защитник Сампдории и сборной Польши Бартош Берешински поставил подписать под новым контрактом.

Футболист продлил свои отношения с генуэзцами до лета 2025 года. Прежний контракт был действителен до лета 2023.

В текущем сезоне Бартош Берешински провел за Сампдорию 22 поединка в Серии А, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

Ранее в услугах поляка была заинтересована Рома.