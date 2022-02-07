Италия

Польский футболист поставил подписать под новым соглашением.

Фланговый защитник Сампдории и сборной Польши Бартош Берешински поставил подписать под новым контрактом.

Футболист продлил свои отношения с генуэзцами до лета 2025 года. Прежний контракт был действителен до лета 2023.

📄 | OFFICIAL#Bereszynski rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

В текущем сезоне Бартош Берешински провел за Сампдорию 22 поединка в Серии А, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

Ранее в услугах поляка была заинтересована Рома.