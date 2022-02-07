Польский футболист поставил подписать под новым соглашением.
бартош берешински, Getty images
07 февраля 2022, 13:46
Фланговый защитник Сампдории и сборной Польши Бартош Берешински поставил подписать под новым контрактом.
Футболист продлил свои отношения с генуэзцами до лета 2025 года. Прежний контракт был действителен до лета 2023.
В текущем сезоне Бартош Берешински провел за Сампдорию 22 поединка в Серии А, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.
Ранее в услугах поляка была заинтересована Рома.