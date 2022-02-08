Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии

После двухнедельной паузы Серия А вернулась интересным и насыщенным событиями туром. Особняком, конечно, стоит миланское дерби, которое полностью оправдало статус топового противостояния, но и в других матчах было на что посмотреть.

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 24 ТУР

Победа "россонери" очень важна с турнирной точки зрения. Она дала возможность Милану и Наполи приблизиться к Интеру на минимальное расстояние – с оговоркой, что у "нерадзурри" на игру меньше. Теперь в Серии А оформилась тройка лидеров, в то время как затормозившая Аталанта пропустила Ювентус в зону Лиги чемпионов (тоже оговариваемся насчёт количества матчей). Тем временем Лацио в "лобовом" матче отбросил Фиорентину на восьмое место и, похоже, очертил тем самым семёрку лидеров.

Особенностью этого тура были многочисленные новички. Многие из них отлично себя проявили: ювентийцы Закария и Влахович, перебравшийся в Сампдорию Сенси (за "блучеркьяти" ещё и Конти забил, перешедший чуть ранее), новая звезда Салернитаны Верди или обновлённая защита Кальяри. Зимнее трансферное окно существенно подкорректировало расклады в чемпионате Италии.

К слову, следующий тур подарит нам как минимум два важных поединка: Наполи сыграет с Интером, Аталанта с Ювентусом – две встречи прямых конкурентов.

Ультрас Милана во время и сразу после завершения дерби. В Италии снова можно заполнять 50% от вместимости стадионов.

Милан возвращает интригу

Интрига за "скудетто" снова жива, и Милан – её воскреситель. "Дерби делла Мадоннина" полностью соответствовало понятию, которое мы вкладываем в это слово. Это было не просто соревнование мастерства либо тактических уловок. По ходу встречи на первый план вышли более иррациональные вещи: характер, боевой дух, опыт матчей такого рода. Эти козыри "сыграли" у Милана, который изначально считался аутсайдером противостояния, и до перерыва ход встречи соответствовал этим раскладам.

Теневой герой дерби – Майк Меньян. Именно благодаря своему голкиперу "россонери" уступали к перерыву всего лишь в один мяч. Французский вратарь потащил сложные удары Мартинеса с Думфрисом (голландец был чрезвычайно активен в первом тайме), а также эффектно сыграл в подкате за пределами штрафной против Хакана Чалханоглу. Спасти не удалось лишь после навеса отлично настроенного на экс-партнёров Чалханоглу и удара Перишича. Преимущество Интера в классе было неоспоримым, Милан лишь изредка контратаковал.

Ход встречи коренным образом поменялся во втором тайме. Отчасти сыграл настрой – команда Пьоли заиграла куда смелее. В немалой степени повлияли замены. У "россонери" каждая из перестановок усиливала игру. Ключевое изменение – Диас вместо Кессье. Тяжёлый ивуариец на непривычной позиции "треквартисты" выглядел чужеродным телом, в то время как юркий и техничный испанец напомнил себя в лучших матчах осени-2021. Благодаря Диасу и Тонали миланцы смогли завладеть центром. Кстати, Сандро взрослеет с каждым днём: запомнилась его стычка с Думфрисом, когда он вступился за Эрнандеса – тоже специфически дербийный момент.

Замены Симоне Индзаги, напротив, ослабляли Интер, хотя теоретически скамейка запасных у "нерадзурри" гораздо сильнее миланской. Неудачным решением было убрать Перишича, который доминировал на своём фланге против едва выздоровевшего Калабрии. Совсем не попали в игру опытные чилийцы Видаль и Санчес – Алексис даже проиграл борьбу в эпизоде, который завершился голом Жиру. Поражение Интера во многом тренерское: Индзаги поставил команде эффективный футбол, но в критический момент не прочувствовал, что необходимо делать. Внешне его шаги смотрелись логично, только вот у дерби свои законы.

Бесспорный герой матча – Оливье Жиру, который получил место в старте благодаря травме Ибрагимовича. Француз забил два мяча за четыре минуты, доказав, что его бомбардирские умения никуда не делись. В этом и заключается мастерство "больших" игроков. Победный дубль в дерби закрывает вопрос о пользе Жиру для Милана и, в общем, позволяет говорить о завершении "проклятия девятого номера", которое длилось со времён ухода Филиппо Индзаги.

Самый важный матч

К Интеру одновременно с Миланом подобрался ещё и Наполи, который не без труда одолел Венецию, забив второй мяч аж на десятой компенсированной минуте. Наиболее позитивным событием для неаполитанцев стал гол Виктора Осимхена, который набирает форму. Команда Лучано Спаллетти вышла из кадрового кризиса. Потери в очках за этот сложный период были ощутимыми, но не слишком критичными, и теперь "партенопеи" снова готовы биться за места на вершине.

Наиболее судьбоносной игрой тура впору называть матч Аталанта – Кальяри. Сенсационный результат повлиял сразу на два ключевых участка таблицы: гонка за зону ЛЧ и борьба за выживание. Аталанта пропустил вперёд Ювентус, в то время как Кальяри обошёл Венецию.

Сюжет матча получился на редкость интригующим. Аталанта безуспешно наседала до перерыва, а в начале второго тайма получила два удара под дых: гол и почти сразу – удаление голкипера Муссо (которого вдобавок заменил третий вратарь Росси). Бергамаски всё равно не сдались, игру усилили со скамейки Сапата и новичок Бога, но после 1:1 развить успех не получилось. Превосходно разыгранная контратака гостей и травма Дувана опять склонили чашу весов на сторону Кальяри.

Островитяне заметно прибавили в новом году: +3=1-1, и команда пулей выскочила из зоны понижения в классе. Чистка состава, которую зимой устроил Вальтер Мадзарри, дала свои плоды. Заметим, что команде удалось выиграть без Жоао Педро, своего лучшего игрока. Противоположная тенденция – Аталанта, которая не может выиграть три матча подряд. Гасперини снова поставил нетипичные для себя 4-2-3-1, но удивить соперника не получилось.

Руслан Малиновский отыграл весь матч. Украинец был активен до перерыва – одним из ключевых событий был его мощный удар, когда гостей выручил голкипер. Во втором тайме, однако, Малиновскому не удавалось себя проявить. "Гадзетта" вовсе поставила ему чрезмерно низкие 4,5 балла.

Идеальные дебютанты

Особенное шоу показывали в Турине, где за Ювентус дебютировали зимние новички – Влахович и Закария. Их переход болельщики встретили с особенным воодушевлением – в первую очередь, конечно, речь о покупке бомбардира Фиорентины за 70 млн евро. Они пришли в Турин спасать неудачно складывающийся для Юве сезон. Судя по матчу с Вероной, надежды на такое развитие событий более чем реальны.

Аллегри, которого с лета мучили проблемы "группы атаки", нащупал-таки оптимальное сочетание. Теперь впереди у Ювентуса играет треугольник Дибала – Мората – Влахович. Приход серба, который естественным образом занял место центрфорварда, сказался на функциях Мораты. Теперь испанец действует из глубины, и эта роль оказалась для него намного удобнее, чем игра на острие. Показателен второй гол, когда Альваро блестящей передачей вразрез отправил Закарию один на один.

Забивали у "бьянконери" двое новичков. Влахович более чем активно начал матч: сначала опасно ударил в створ, а на 13-й минуте оформил первый гол в составе новой команды, технично перебросив голкипера. Такого игрока – бьющего, бегущего, умеющего побороться – Ювентусу определённо не хватало. Победа над Вероной выглядит куда более оптимистично для туринцев, чем, допустим, хаотичные 4:3 с Ромой. Похоже, этими двумя трансферами Юве обеспечит себе Лигу чемпионов на будущий сезон.

Вышел и сразу ушёл

Увы, не все дебюты были столь успешны, как ювентийские. Владислав Супряга, который арендован Сампдорией у Динамо, вышел в первом же матче, но его старт обернулся разочарованием. Украинский нападающий отыграл лишь полчаса, после чего был заменён. Более того, вышедший вместо него Конти (замена, конечно, была не по позиции) через несколько минут забил. Сампдория в принципе удивила яркой игрой, разгромив Сассуоло. Отметим, что два быстрых мяча забили экс-игроки "нероверди" Капуто и Сенси.

Фиорентина грустит без Влаховича. Матч с Лацио показал, что еврокубковые перспективы "скуадры виолы" нынче весьма туманны. Заменивший серба Кабрал упустил хороший шанс, а вот "лациали" во втором тайме свои моменты реализовали – Иммобиле и Милинкович-Савич блеснули классом, чего не скажешь, например, про центрбека хозяев Настасича. Похоже, уход Влаховича станет ударом не только с игровой, но и с моральной точки зрения. Кому понравится терять лидера посреди сезона?

Теперь Лацио поравнялся с Ромой, которая в драматичном матче не сумела одолеть Дженоа. Главное событие произошло в концовке, когда рефери посредством ВАР отменил гол Дзаньоло из-за фола Абрахама, который случился в начальной фазе атаки. Обиднейший момент для хозяев и повод для дискуссии: а где находится эта временная граница фиксации нарушений, и не слишком ли придираются к эпизодам, которые не имеют прямого отношения к завершению атаки? Сам Дзаньоло пожелал вести обсуждение в более горячем формате и был удалён с поля.

Парадокс: Болонья и Эмполи, две суператакующие команды, завершили личную встречу нулевой ничьёй. К аналогичному результату шло в матче Удинезе и Торино, но в компенсированное время Молина реализовал штрафной, а спустя пару минут ошибся Ваня Милинкович-Савич, вратарь "гранатовых". Наконец, в понедельничном матче результативную битву устроили Специя и усилившаяся Салернитана (Зепе, Фасио, Перотти...). Блеснул один из новичков команды из Салерно – Симоне Верди, двумя классными ударами напомнивший, что не просто так он ещё выступая за Болонью считался мастером исполнения штрафных.

Сборная тура

Лучший гол тура

Симоне Верди (Салернитана)

Душан Влахович (Ювентус)

Андреа Конти (Сампдория)

Гастон Перейро (Кальяри)

Юмор

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Верди в Торино: 68 матчей, 4 гола

Верди в Салернитане: 2 гола за 15 минут

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2021 — 2022

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 23 16 5 2 54 19 35 53 2 Наполи 24 16 4 4 45 16 29 52 3 Милан 24 16 4 4 49 26 23 52 4 Ювентус 24 13 6 5 36 21 15 45 5 Аталанта 23 12 7 4 45 28 17 43 6 Лацио 24 11 6 7 49 39 10 39 7 Рома 24 12 3 9 40 30 10 39 8 Фиорентина 23 11 3 9 41 33 8 36 9 Верона 24 9 6 9 43 40 3 33 10 Торино 23 9 5 9 30 23 7 32 11 Эмполи 24 8 6 10 37 47 -10 30 12 Сассуоло 24 7 8 9 39 42 -3 29 13 Болонья 23 8 4 11 29 37 -8 28 14 Удинезе 23 6 9 8 33 36 -3 27 15 Специя 24 7 5 12 26 44 -18 26 16 Сампдория 24 6 5 13 33 41 -8 23 17 Кальяри 24 4 8 12 24 45 -21 20 18 Венеция 23 4 6 13 20 42 -22 18 19 Дженоа 24 1 11 12 20 45 -25 14 20 Салернитана 23 3 3 17 16 55 -39 12

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