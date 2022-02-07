Италия

Форвард Ювентуса рассказал о своем несостоявшемся трансфере в другой клуб.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората поделился мыслями о том, что его исходящий трансфер в зимнее окно так и не состоялся.

Испанец считает, что руководство "старой синьоры" правильно его не отпустило, дав понять, что заинтересовано в нем.

"Когда меня заменили — болельщики мне аплодировали, это очень важно. Каждый хочет ощущать свою значимость и я не исключение.

Клуб подписал одного из лучших нападающий мира в лице Влаховича и я начал беспокоиться о своих позициях в команде. Тем не менее, руководство клуба четко дало мне понять, что я важный член коллектива — это очень важно, необходимо ощущать себя нужным клубу.

Я счастлив вносить свой вклад в прогресс Ювентуса и сделаю все, чтобы мы добились своих целей на сезон", — приводит слова футболиста Football Itlaia.

Отметим, что в поединке с Вероной Мората отличился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Ювентус намерен выкупить контракт Мораты у Атлетико.