Италия

Football.ua представляет анонс матча 23-го тура чемпионата Италии-2021/22.

В рамках четвертьфинала Кубка Италии нас ожидает противостояние между Интером и Ромой, которое пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Интер — Рома

Вторник, 8 февраля, 22:00. Джузеппе Меацца, Милан. Главный арбитр — Марко ди Белло. Прямая трансляция на сервисе Футбол 1.

В Италии продолжается интригующая борьба за чемпионский титул в рамках внутреннего первенства, однако не стоит забывать и о кубковых встречах, которые могут получиться не менее увлекательными, чем противостояния в рамках Серии А. Интер, ныне занимающий первую строчку в чемпионате Италии, встретится с Ромой, которую нередко становится объектом критики, особенно после назначения Жозе Моуриньо на пост главного тренера первой команды.

"Нерадзурри" не проигрывали в рамках Серии А с октября прошлого года, а поражение от Лацио было единственным для подопечных Симоне Индзаги в этом турнире, но изменилась данная тенденция буквально несколько дней назад. В своем последнем матче против Милана, который имел принципиальный характер территориального дерби и с точки зрения борьбы за чемпионский титул, игроки Интера потерпели свое второе поражение в текущем сезоне Серии А. Стоит признать, что большую часть поединка "нерадзурри" владели инициативой, но дубль Оливье Жиру буквально за несколько минут перевернул ход встречи в пользу "россонери", что доказало следующий тезис: сегодняшний Интер не является непобежденной силой в итальянском футболе.

У Ромы, в свою очередь, положение дел с приходом нового специалиста на пост главного тренера более плачевное, чем у ее будущего соперника. В 24-х турах подопечные Жозе Моуриньо набрали всего 39 очков, что позволяет им занимать всего седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.

Провалов у римского клуба по ходу нынешней кампании было предостаточно. Далеко ходить не надо и можно вспомнить хотя бы последнюю встречу "волков" с Дженоа, по итогам которой финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Однако, конечно, больше запоминались не эти провалы, а всевозможные оправдания этих провалов от Моуриньо на послематчевых пресс-конференциях. Да, у римлян бывают отрезки из хороших результатов, но все-таки сложилась такая тенденция, что практически все противостояния с соперниками, претендующими на попадание в еврокубки, завершаются для Ромы неудачами. Интер будет фаворитом на выход в следующий этап Кубка Италии хотя бы из-за того, что последняя очная декабрьская встреча завершилась для Ромы разгромным поражением со счетом 0:3.

По версии букмекеров, фаворитами предстоящего противостояния являются подопечные Симоне Индзаги. Так, на победу Интера предлагается коэффициент 1,61, тогда как потенциальный успех Ромы оценивается показателем 5,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Корреа — Спинаццола

Под вопросом: Госенс — ...

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