Подопечные Индзаги пробились в полуфинал турнира.
Интер - Рома, getty images
09 февраля 2022, 00:15
Интер в рамках четвертьфинального поединка Кубка Италии принимал на своем поле Рому и добился победы с комфортным счетом.
Подопечные Симоне Индзаги открыли счет уже на второй минуте встречи усилиями Эдина Джеко, а в середине второго тайма Алексис Санчес удвоил преимущество своей команды.
Команда Жозе Моуриньо так и не смогла хоть как-то повлиять на ход поединка и выбыл из турнира.
Интер — Рома 2:0
Голы: Джеко, 2, Санчес, 68
Интер: Ханданович — Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Перишич (Думфрис, 85) — Видаль (Весино, 85), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 85) — Джеко (Мартинес, 76), Санчес.
Рома: Патрисиу — Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Ибаньес (Кумбула, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76) — Мхитарян, Оливейра (Пеллегрини, 70), Верету (Кристанте, 70) — Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 89).
Предупреждения: Дзаньоло, Манчини