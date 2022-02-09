Италия

Голкипер ПСЖ рассказал о своем отношении к бывшему клубу.

Вратарь Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем отношении к своему родному клубу — Милану, который он покинул по окончанию сезона 2020/21 на правах свободного агента.

Футболист также высказался об обвинениях в свой адрес со стороны фанатов клуба.

"Я всегда буду благодарен Милану и болельщикам за все — общественность знает, как мне было нелегко уходить из клуба. Я по-прежнему болею за клуб.

Все меня обвиняют в том, что я ушел из клуба, но последний звонок из Милана — сообщение, что они подписали нового вратаря. ПСЖ давно хотели меня подписать, поэтому я сделал выбор именно в их пользу.

Навас? У меня нет с ним проблем, мне нравится наша конкуренция", — приводит слова Доннаруммы Фабрицио Романо.

В текущем сезоне итальянец провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, в которых семь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.