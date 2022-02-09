Италия

Вашему вниманию лучшие моменты поединка Кубка Италии.

В четвертьфинальном поединке Кубка Италии Интер на своем поле уверенно обыграл Рому и пробился в следующую стадию турнира.

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет уже на второй минуте встречи усилиями Эдина Джеко, а в середине второго тайма Алексис Санчес удвоил преимущество своей команды.

Обзор матча:

Интер — Рома 2:0

Голы: Джеко, 2, Санчес, 68

Интер: Ханданович — Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 45), Перишич (Думфрис, 85) — Видаль (Весино, 85), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 85) — Джеко (Мартинес, 76), Санчес.

Рома: Патрисиу — Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Ибаньес (Кумбула, 46), Винья (Эль-Шаарави, 76) — Мхитарян, Оливейра (Пеллегрини, 70), Верету (Кристанте, 70) — Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 89).

Предупреждения: Дзаньоло, Манчини