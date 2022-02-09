Наставник Интера прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Италии.
симоне индзаги, Getty images
09 февраля 2022, 09:11
Миланский Интер добыл уверенную победу над Ромой и вышел в полуфинал Кубка Италии.
Главный тренер "змей" Симоне Индзаги высказался о прошедшем поединке, который его команда уверенно довела до победы.
"У соперника было несколько опасных моментов, но команда справилась с давлением. В целом, хочется сказать, что команда вела игры, все было прекрасно.
Матч был сложным, ведь Рома — боевая команда, легкой прогулки у нас не было", — приводит слова специалиста Football Italia.
Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Рома.