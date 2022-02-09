Италия

Украинский хавбек полностью здоров и вернется к полноценным занятиям 10 февраля.

Центральный полузащитник Специи Виктор Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, вскоре должен вернуться к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает Calcio Spezia.

25-летний украинец оказался вне заявки своей команды на последний матч Серии А против Салернитаны (2:2), который состоялся 7 февраля, однако, по информации источника, после медицинских тестов у футболиста не выявлено никаких осложнений со здоровьем.

Таким образом, сегодня, 9 февраля, Коваленко еще будет тренироваться по индивидуальной программе, а уже завтра, 10 февраля, приступит к полноценным тренировкам в общей группе.

Напомним, что в следующем поединке Серии А Специя примет на своем поле Фиорентину. Матч запланирован на 14 февраля, в 21:45.