Италия

Специалист охарактеризовал французского футболиста.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли после матча Кубка Италии против Лацио прокомментировал игру форварда команды Оливье Жиру, который оформил второй подряд дубль.

"Жиру наилучшим образом начал этот сезон. Он приехал к нам не в самых лучших кондициях. Испытывал проблемы со спиной, с голеностопом. Он нуждался во времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и играть постоянно.

Сейчас он в оптимальной форме. Скажу, что Жиру — классный центрфорвард. В матче против Лацио не только он сыграл хорошо, но и вся команда. Нам нужно продолжать действовать в том же духе", — сказал Пьоли после матча.

В текущем сезоне на счету 35-летнего француза 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист.

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