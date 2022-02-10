Специалист охарактеризовал французского футболиста.
Оливье Жиру, Getty images
10 февраля 2022, 10:56
Главный тренер Милана Стефано Пьоли после матча Кубка Италии против Лацио прокомментировал игру форварда команды Оливье Жиру, который оформил второй подряд дубль.
"Жиру наилучшим образом начал этот сезон. Он приехал к нам не в самых лучших кондициях. Испытывал проблемы со спиной, с голеностопом. Он нуждался во времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и играть постоянно.
Сейчас он в оптимальной форме. Скажу, что Жиру — классный центрфорвард. В матче против Лацио не только он сыграл хорошо, но и вся команда. Нам нужно продолжать действовать в том же духе", — сказал Пьоли после матча.
В текущем сезоне на счету 35-летнего француза 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист.
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