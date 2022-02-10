Италия

Испанский хавбек может покинуть стан неаполитанцев в летнее трансферное окно.

Центральный полузащитник Фабиан Руис может покинуть Наполи в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, на данный момент неаполитанский клуб приостановил переговоры с 25-летним испанцем о продлении действующего соглашения, которое истекает летом 2023 года.

По информации источника, сейчас вариант с тем, что Фабиан Руис подпишет новый контракт с Наполи, выглядит весьма маловероятно.

Дело в том, что испанский хавбек уже получил два предложения от иностранных клубов о переходе в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне сезоне Фабиан Руис провел за Наполи 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 55 миллионов евро.