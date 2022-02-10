Италия

Туринцы забили победный гол под занавес встречи.

Ювентус в рамках поединка 1/4 финала Кубка Италии принимал на своем поле Сассуоло и добился победы со счетом 2:1.

Туринцы открыли счет уже на третьей минуте встречи усилиями Дибалы, на что гости ответили голом Траоре в середине первого тайма.

Ювентус смог дожать соперника лишь в конце встречи — автоголом отметился Руан.

Ювентус — Сассуоло 2:1

Голы: Дибала, 3, Раун, 88 (в свои ворота) — Траоре, 24

Ювентус: Перин — Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни — Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).

Сассуоло: Пеголо — Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос — Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59) — Скамакка, Распадори.

Предупреждения: Траоре, Матеус