Италия

Шведский футболист не зацикливается на неудаче в Ювентусе.

Шведский нападающий Деян Кулусевски не принадлежал к числу регулярных футболистов стартового состава туринского Ювентуса в первой части текущего сезона, что в последствии стало основанием для его перехода в лондонский Тоттенхэм на правах арендного соглашения с последующим обязательным выкупом.

21-летний футболист уже успел сыграть за новый клуб 14 и 22 минуты в матчах английской Премьер-лиги и Кубка Англии соответственно, после чего попытался порассуждать на тему своей неудачной попытки закрепиться в стане "Старой Синьоры".

"Что пошло не так в наших отношениях с Аллегри? Понятия не имею. Я могу сказать только то, что всегда оставался предельно честен. Иногда так случается в футболе, что необходимо уходить.

Я почувствовал, что в клубе не рассчитывают на меня, поэтому не смог дальше двигаться в своем развитии и быть счастливым.

Впрочем, ничего страшного — жизнь продолжается. У меня было очень много положительных моментов, особенно в конце прошлого сезона. Мы здорово финишировали с клубом, обыграли Аталанту в финале Кубка Италии.

Это были хорошие дни в Ювентусе, но сейчас я — игрок Тоттенхэма. Очень счастлив, что удалось переехать в Англию. Я был поражен, когда увидел интенсивность тренировок в мой первый день здесь. Тут занимаются каким-то другим видом спорта!

Все проходит намного быстрее и интенсивнее. Очень большой акцент на скорость рывков и силовую борьбу. В Англии совершенно другой стиль проведения матчей", — заключил шведский исполнитель.

Отметим, что ранее Деян называл Конте "основополагающим фактором" его трансфера в Тоттенхэм.