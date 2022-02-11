Италия

Футболист является целью многих клубов.

Защитник французского Лилля и сборной Нидерландов Свен Ботман летом перейдет в другой клуб.

На игрока претендуют многие топ-клубы Европы. В их число относят Милан, Ювентус, Тоттенхэм и других.

Известно, что агенты Ботмана 10 февраля встретились с директорами Милана в штаб-квартире клуба, договорившись о контракте на 2,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Но на контакт с Лиллем "россонери" еще не выходили. У других клубов есть еще шанс договориться о трансфере.

Для Ювентуса вариант с Ботманом будет приоритетным, если в летнее трансферное окно клуб продаст центрбека Маттейса де Лигта.

Лилль намерен получить за своего основного защитника около 30 миллионов евро.

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