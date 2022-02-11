Италия

Алжирский хавбек решил связать свое будущее с "россонери".

Центральный полузащитник Исмаэль Беннасер вскоре должен продлить контракт с Миланом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 24-летний алжирец подпишет с "россонери" новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2026 года.

Новая зарплата Беннасера в Милане составит 3,2 миллиона евро, а в контракт будет включен пункт о выкупе за 50 миллионов евро.

Напомним, ранее Милан подписал новое соглашение с левым защитником Тео Эрнандесом.