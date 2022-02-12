Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Серии А.

Интер в рамках поединка 25 тура чемпионата Италии пожалует в гости к Наполи.

Наполи — Интер

Суббота, 12 февраля, 19:00. Стадион им. Диего Армандо Марадоны, Неаполь. Главный арбитр встречи — Даниэде Довери.

Наполи подходит к данной встрече в непосредственной близости к Интеру — команды в турнирной таблице разделяет всего лишь один набранный балл, однако неаполитанцы провели на один матч больше. Впрочем, это вряд ли станет поводом для самоуспокоения у команды Симоне Индзаги, ведь в прошлом туре она уступила Милану, ведя по ходу встречи.

Наполи будет полон решимости добиться победного результата, чтобы вновь вернуть себе лидерскую позицию в чемпионате Италии. К этому располагает и удачная серия в лиге — четыре победы в последних четырех поединках, но соперники были в основном из нижней части турнирной таблицы, а потому Интер станет настоящим испытанием.

Интер же переживает не самый лучший отрезок сезона. Все дело в крайне сложном календаре. После поражения от Милана "нерадзурри" прошли Рому в Кубке Италии, а уже вскоре команду ждет матч против Ливерпуля в Лиге чемпионов. Конечно, у тренерского штаба Интера есть достаточно опций, чтобы проводить ротацию, но делать ее нужно осторожно.

И Наполи, и Ливерпуль заставят Интер проделать очень большой объем работы на поле. Однако в пользу гостей этого матча говорит статистика личных встреч против неаполитанцев — в пяти последних матчах было зафиксировано три победы Интера и два ничейных результата. К тому же, Наполи нестабильно играет дома в последнее время.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Лосано — Корреа, Госенс, Бастони

Интересные факты:

Интер не забивал в последних 4 выездных матчах (Серия А).

Наполи выиграл последние 4 матча (Серия А).

Наполи не проигрывал в 18 из 20 последних домашних матчей против Интера во всех турнирах.

Было забито меньше 2,5 голов в 7 из последних 8 матчей Наполи (Серия А).

Интер не проиграл в последних 7 матчах против Наполи во всех турнирах.

Наполи забил как минимум 2 гола в последних 3 матчах (Серия А).

Интер не проиграл в последних 6 выездных матчах (Серия А).