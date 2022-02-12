Италия

Подопечные Маурицио Сарри добыли уверенную победу в чемпионате Италии.

В 25-м туре итальянской Серии А Лацио на своем поле принимал Болонью.

Подопечные Сарри открыли счет уже в начале матча усилиями Иммобиле, который уверенно реализовал пенальти.

Далее команды обменялись опасными выпадами, однако забивал лишь Лацио. Дублем отличился Дзакканьи и окончательно закрыл вопрос победителя данного противостояния за пол часа до конца матча.

Лацио - Болонья 3:0

Голы: Иммобиле, 13 (пен.), Дзакканьи, 53, 63

Лацио: Стракоша — Марушич, Габаррон (Раду, 78), Луис Фелипе, Ладзари — Луис Альберто, Лейва (Катальди, 66), Милинкович-Савич (Башич, 82) — Дзакканьи (Моро, 78), Иммобиле, Педро (Фелипе Андерсон, 66)

Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро (Бонифаци, 58) — Дейкс (Касиус, 46), Сванберг, Схаутен (Эбишер, 66), Сориано (Барроу, 46), Хики (Виньято, 78) — Арнаутович, Орсолини

Предупреждения: Сванберг, Медель, Луис Альберто, Лейва