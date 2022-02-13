Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Ювентус в рамках поединка двадцать пятого тура чемпионата Италии сыграет на выезде против Аталанты.

Аталанта — Ювентус

Воскресенье, 13 февраля, 21:45. Стадион Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани.

Аталанта подходит к данной встрече на пятой строчке турнирной таблицы с 43 набранными баллами после 23 матчей. Серия неудачных игр существенно уменьшила шансы команды на сохранение места в топ-4. И если ничья с Лацио и Интером выглядят приемлемыми результатами, то поражение от Кальяри вряд ли входило в планы.

К тому же, подопечные Джан Пьеро Гасперини вылетели из Кубка Италии от Фиорентины, пропустив решающий гол в большинстве. Очевидно, что сейчас бергамаски находятся далеко не в самой лучшей форме. Тем не менее, Джан Пьеро Гасперини ранее показывал, что умеет грамотно управлять своей командой и перестраивать ее в нужный момент.

Ювентус, в свою очередь, расположился на четвертой позиции с 45 набранными баллами после 24 матчей. Команда Аллегри смогла исправить неудачный старт сезона и уже вновь борется за зону Лиги чемпионов. До Интера, Милана и Наполи довольно далеко, но в том случае, если удастся стабильно побеждать, все возможно.

Вряд ли туринцам удастся воспользоваться тем, что среди недели у Аталанты игра в Лиге Европы. Акцент на матч против Ювентуса будет очевидным, а потому "Старой синьоре" придется потратить очень много сил, чтобы добиться необходимого результата.

Что касается статистики личных встреч, то тут паритет — две победы Ювентуса, два триумфа Аталанты и ничейный результат.

Тренерский штаб Ювентуса не сможет рассчитывать на Кьеллини и Кьезу, тогда как Аталанте придется обойтись без Сапаты, Миранчука и основного голкипера Муссо.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сапата, Миранчук, Муссо — Кьеллини, Кьеза

Интересные факты:

В 12 из последних 13 матчей Ювентуса (Серия А) было забито меньше 2,5 голов.

Ювентус не пропускал в 5 из последних 7 матчей (Серия А).

Ювентус не проиграл в последних 10 матчах (Серия А).

В 5 из 6 последних домашних матчей Аталанты (Серия А) было забито более 2,5 голов.