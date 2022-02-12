Завершился матч чемпионата Италии.
Венеция - Торино, Getty Images
12 февраля 2022, 23:51
В поединке 25 тура итальянской Серии А Венеция на выезде добыла победу над Торино.
В первой половине противостояния команды по разу отличились голевыми ударами. На пятой минуте свой шанс реализовал Брекало, а под занавес тайма отличился Хапс.
Второй тайм начался со взятия ворот от Венеции. Словенский легионер Чрнигой сильно пробил в девятку ворот Милинковича-Савича — 1:2.
Торино — Венеция 1:2
Голы: Брекало, 5 — Хапс, 38, Чрнигой, 46
Торино: Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 72), Родригес, Джиджи (Зима, 71), Бремер, Войвода, Линетти, Брекало, Побега, Пьяца (Варминг, 71), Санабрия (Белотти, 71).
Венеция: Ледзерини, Кальдара, Свобода, Хапс, Чрнигой, Кюизанс (Фьордилино, 72), Бузио (Тессманн, 55), Ампаду, Араму (Перец, 78), Анри (Нсаме, 78), Окереке.
Предупреждения: Бузио, Джиджи, Кальдара.
Удаление: Окереке, 90+10