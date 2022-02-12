Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В поединке 25 тура итальянской Серии А Венеция на выезде добыла победу над Торино.

В первой половине противостояния команды по разу отличились голевыми ударами. На пятой минуте свой шанс реализовал Брекало, а под занавес тайма отличился Хапс.

Второй тайм начался со взятия ворот от Венеции. Словенский легионер Чрнигой сильно пробил в девятку ворот Милинковича-Савича — 1:2.

Торино — Венеция 1:2

Голы: Брекало, 5 — Хапс, 38, Чрнигой, 46

Торино: Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 72), Родригес, Джиджи (Зима, 71), Бремер, Войвода, Линетти, Брекало, Побега, Пьяца (Варминг, 71), Санабрия (Белотти, 71).

Венеция: Ледзерини, Кальдара, Свобода, Хапс, Чрнигой, Кюизанс (Фьордилино, 72), Бузио (Тессманн, 55), Ампаду, Араму (Перец, 78), Анри (Нсаме, 78), Окереке.

Предупреждения: Бузио, Джиджи, Кальдара.

Удаление: Окереке, 90+10