Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Римский Лацио в рамках 25-го тура итальянской Серии А сумел в домашнем поединке одержать уверенную победу над Болоньей, благодаря чему обезопасил свои позиции в турнирной таблице от посягательств Ромы, по крайней мере, до конца текущего уик-энда.

Обзор матча:

Лацио — Болонья 3:0

Голы: Иммобиле, 13 (пен.), Дзакканьи, 53, 63.

Лацио: Стракоша — Марушич, Габаррон (Раду, 78), Луис Фелипе, Ладзари — Луис Альберто, Лейва (Катальди, 66), Милинкович-Савич (Башич, 82) — Дзакканьи (Моро, 78), Иммобиле, Педро (Фелипе Андерсон, 66)

Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро (Бонифаци, 58) — Дейкс (Касиус, 46), Сванберг, Схаутен (Эбишер, 66), Сориано (Барроу, 46), Хики (Виньято, 78) — Арнаутович, Орсолини

Предупреждения: Луис Альберто, Лейва — Сванберг, Медель.