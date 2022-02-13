Италия

Стали известны составы команд на матч 25-го тура Серии A.

Воскресную программу 25-го тура итальянской Серии A своим поединком на Сан Сиро откроют Милан и генуэзская Сампдория.

Стефано Пьоли, после победы над римским Лацио в Кубке (4:0), решил использовать с первых минут Калабрию на левом фланге обороны, а Томори и Флоренци станут его партнерами по защите. В опорную зону отправился Беннасер.

Марко Джампаоло, на фоне победы над Сассуоло (4:0), предпочел увидеть в стартовом составе Маньяни в центре обороны, а Конти отправился в центральную линию. Нападающий Владислав Супряга остался на скамейке запасных.

Милан: Меньян — Флоренци, Томори, Романьоли, Калабрия — Тонали, Беннасер — Мессиас, Диас, Леау — Жиру.

Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Кастильехо, Ребич, Калулу, Лазетич, Мальдини, Крунич, Бакайоко, Салемакерс, Кессье.

Сампдория: Фальконе — Берешински, Колли, Маньяни, Мурру — Конти, Ринкон, Торсби, Кандрева — Сенси — Капуто.

Запасные: Аудеро, Равалья, Ауджелло, Экдаль, Супряга, Сабири, Виейра, Феррари, Квальярелла, Бонфанти, Тримболи.

Матч Милан — Сампдория начнется в 13:30 по киевскому времени.