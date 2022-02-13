Италия

Кипер "россонери" отдал ассист в поединке чемпионата.

В рамках 25 тура Серии А Милан дома играет против Сампдории. После первого тайма на табло — 1:0 в пользу хозяев.

Счет открыл Рафаэль Леау после ассиста от вратаря Майка Меньяна. Португалец ворвался в штрафную и отправил мяч в сетку.

Отметим, что это не первый подобный эпизод в истории клуба. В 2006 году страж ворот Милана Дида в игре против Асколи отметился ассистом.

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