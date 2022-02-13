"Россонери" добились успеха на своем поле.
Милан – Сампдория, Getty Images
13 февраля 2022, 15:29
В матче 25-го тура Серии А Милан обыграл на своем поле Сампдорию со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте поединка забил нападающий хозяев Рафаэль Леау, отличившийся с передачи голкипера Майка Меньяна.
Нападающий Сампдории Владислав Супряга весь матч провел на скамейке запасных.
Милан – Сампдория 1:0
Гол: Рафаэль Леау, 8.
Милан: Меньян – Калабрия, Томори, Романьоли, Флоренци (Калулу, 89) – Тонали, Беннасер (Крунич, 75) – Жуниор Мессиас (Салемакерс, 57), Браим Диас (Кессиэ, 57), Рафаэл Леау (Ребич, 57) – Жиру.
Сампдория: Фальконе – Берешиньски, Маньяни, Колли, Мурру (Ауджелло, 53) – Конти (Роналду Виейра, 53), Кандрева (Сабири, 85), Ринкон (Квальярелла, 73), Торсбю (Экдаль, 53) – Сенси – Капуто.
Предупреждения: Браим Диас, Романьоли, Беннасер – Ринкон.