Команда Жозе Моуриньо спасла ничейный для себя результат в компенсированное время.
Сассуоло - Рома, Getty Images
13 февраля 2022, 20:59
Завершился поединок 25-го тура итальянской Серии А, в котором Сассуоло принимал на своем поле Рому.
Команды продемонстрировали результативный футбол, отправив в ворота друг друга по два мяча, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.
Стоит отметить, что на 78-й минуте Сассуоло осталось в меньшинстве после удаления Феррари, после чего в компенсированное ко второму тайму время Кристанте вернул паритет на табло и спас для Ромы ничью.
Сассуоло — Рома 2:2
Голы: Смоллинг, 47 (аг), Траоре, 73 — Абрахам, 45+1 (пен.), Кристанте, 90+3
Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Айхан, 80), Матеус Энрике (Харруи, 67), Траоре, Дефрель (Руан, 80), Берарди (Сейде, 84).
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Карлес Перес, 83), Смоллинг, Манчини (Верету, 77), Кумбула, Винья (Мэйтленд-Найлз, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69).
Предупреждения: Феррари, Берарди, Лопес - Манчини, Кумбула
Удаление: Феррари, 78.