Италия

Команда Жозе Моуриньо спасла ничейный для себя результат в компенсированное время.

Завершился поединок 25-го тура итальянской Серии А, в котором Сассуоло принимал на своем поле Рому.

Команды продемонстрировали результативный футбол, отправив в ворота друг друга по два мяча, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Стоит отметить, что на 78-й минуте Сассуоло осталось в меньшинстве после удаления Феррари, после чего в компенсированное ко второму тайму время Кристанте вернул паритет на табло и спас для Ромы ничью.

Сассуоло — Рома 2:2

Голы: Смоллинг, 47 (аг), Траоре, 73 — Абрахам, 45+1 (пен.), Кристанте, 90+3

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Айхан, 80), Матеус Энрике (Харруи, 67), Траоре, Дефрель (Руан, 80), Берарди (Сейде, 84).

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Карлес Перес, 83), Смоллинг, Манчини (Верету, 77), Кумбула, Винья (Мэйтленд-Найлз, 76), Мхитарян, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 69).

Предупреждения: Феррари, Берарди, Лопес - Манчини, Кумбула

Удаление: Феррари, 78.