Италия

Коллектив Джан Пьеро Гасперини был близок к тому, чтобы обыграть туринский коллектив во второй раз в сезоне.

В итальянской Серии A в эти выходные основное внимание также было приковано к супер-баталии на поле стадиона Атлети Адзурри д’Италия в Бергамо, где местная Аталанта принимала туринский Ювентус в надежде повторить собственный успех образца первого круга, когда коллектив Джан Пьеро Гасперини в первые за долгие годы нанес поражение "Старой Синьоре" в родных для нее стенах. Подопечные Массимилиано Аллегри прекрасно помнили о той своей неудаче, поэтому продолжение счастливой истории легко могло бы обернуться кровавой вендеттой.

С "Богиней" в последнее время далеко не все в порядке. Команда дважды сыграла в безголевые ничьи: против римского Лацио и миланского Интера, что еще как-то можно было списать на силу соперников, однако затем последовало поражение на своем поле от сардинского Кальяри (1:2), и тут уже все болельщики клуба были вынуждены призадуматься. Большие надежды на фоне этих неудач возлагались на матч Кубка Италии против Фиорентины, но и тут случилась осечка (2:3). В итоге, потерянные позиции в чемпионате рисковали не просто усилиться за счет кубковой неудачи, но и вовсе оказаться на грани катастрофы.

Ювентус хотел Аталанте в этом всячески "помочь", так как после настолько неудачного отрезка на старте сезона туринскому коллективу приходится надеяться только на осечки прямых конкурентов. Благо, случаются они достаточно часто, поэтому "нерадзурри" все еще могут себе позволить смотреть и в сторону чемпионского титула, хотя куда более приземленной миссией для клуба уже не первый месяц является банальное попадание в зону Лиги чемпионов УЕФА.

Первая половина матча в исполнении коллектива Аллегри была действительно сильной. У Ювентуса получалось контролировать мяч с различной степенью интенсивности атак, в то время как соперники, которые вышли в стартовом составе без украинца Руслана Малиновского, никак не могли наладить переход через центральную линию. Атака Аталанты прохлаждалась на этом фоне добрых двадцать стартовых минут, а "зебры" тем временем пробовали нащупать слабые места ее обороны в быстрых розыгрышах.

Особое внимание, конечно, заставлял уделять себе Душан Влахович. Сербский "зимний" новичок Юве был главным действующим лицом в завершающей части атак своей команды, а уже первый его удар с дальней дистанции на третьей минуте заставил Спортьелло доставать мяч из-под перекладины в красивом прыжке. Очная дуэль форварда гостей и голкипера хозяев будет в дальнейшем сохранять за собой статус одной из наиболее эффектных в данном поединке, так как нападающий имел еще несколько классных возможностей, но так и не поразил чужие ворота в итоге.

Аталанта вступила в игру моментом Мартена де Роона на 26-й минуте, который не сумел у дальнего угла вратарской влет замкнуть подачу с правого фланга. Лишь тогда показалось, что оборона Ювентуса действительно имеет существенные проблемы с маркировкой футболистов соперников в штрафной, и в последствии этот фактор будет периодически всплывать до конца игрового времени. Команды параллельным курсом нагнетали обстановку на поле, поэтому под занавес первого тайма главный арбитр Маурицио Мариани мог так и продолжать бегать по полю с желтой карточкой в руках — наиболее необходимым атрибутом в этом отрезке поединка.

"Богиня" в начале второго тайма хотела компенсировать ошибки недавнего прошлого, но ее атаки принесли только дальний удар де Роона как один из вариантов угроз воротам Щесны. Юве ответил куда более опасными выстрелами Влаховича и Рабио, и лишь после этого Гасперини понял, что без Малиновского в этом матче обойтись будет попросту невозможно. Руслан быстро переоделся, вышел на замену, и мгновенно усилил позиции своей команды на чужой половине. Казалось, что на украинца свалили функции абсолютно каждого игрока линии атаки, так как он постоянно находился с мячом в ногах.

И хорошо, что наш соотечественник не прогнулся под грузом ответственности, а ответил фантастическим ударом со штрафного в левый верхний угол уже на 16-й минуте своего нахождения на футбольном поле. Гости были ошарашены очередным роскошным выстрелом Малиновского в их ворота, и могли быть тут же окончательно прибиты, если бы у дальней штанги навес Руслана с правого фланга Хатебур переправил бы куда-нибудь, лишь бы не в перекладину чужих ворот.

Однако, "Старая Синьора" все-таки наиграла на забитый мяч в этот вечер, поэтому отправилась за ним на стандартное положение в виде углового на правом фланге уже в компенсированное время. Дибала навесил — Данило выскочил перед Влаховичем, и головой пробил в дальний угол. Гол получился действительно простым, но вымученным, а ситуация в турнирной таблице между этими двумя клубами так и осталась напряженной.

В следующем туре бергамаская Аталанта сыграет в гостях у Фиорентины, несколькими днями ранее приняв на своем поле греческий Олимпиакос в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА, а туринский Ювентус вернется в игру лишь на выходных, проведя домашнее дерби против Торино.Аталанта — Ювентус 1:1Малиновский, 76 — Данило, 90+2Спортьелло — Толой, Демирал, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста (Мехле, 61) — Копмейнерс — Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 61).Щесны — Данило, Де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 79), Де Шильо — Маккенни (Кин, 81), Локателли, Рабио (Рабио, 86) — Дибала, Влахович, Мората (Аке, 86).Предупреждения: Толой, Хатебур — Данило, Влахович, де Лигт