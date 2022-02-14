"Змеи" намерены подписать двух футболистов в будущее трансферное окно.
давиде фраттези, getty images
14 февраля 2022, 10:39
Миланский Интер определился с футболистами, которых клуб попытается подписать в летнее трансферное окно.
Ими стали Давиде Фраттези и Джанлука Скамакка, сообщает Николо Скира. Джузеппе Маротта уже провел предварительные переговоры с Сассуоло на предмет возможного трансфера футболистов.
Что касается самих исполнителей, то они заинтересованы в переходе в стан действующего чемпиона Италии.
В текущем сезоне Фраттези сыграл 24 матча в Серии А за Сассуоло, в которых хавбек отметился четырьмя забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи.
Что касается Скамакки, то на его счету девять забитых мячей в 23 матчах Серии А.
Ранее Сассуоло отказался отпускать форварда в Ювентус.