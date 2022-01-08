Италия

Ювентус пытается укрепить свой атакующий потенциал.

Желание Ювентуса усилить атакующую линию пока не подкрепляется реальными действиями — считает Gazzetta dello Sport.

Разговор Массимилиано Аллегри с Альваро Моратой временно снял вопрос об уходе испанца с повестки дня, но Барселона еще намерена к нему вернуться.

Тем временем остается актуальным проблема усиления атакующей линии, которую могли бы решить Мауро Икарди или Джанлука Скамакка.

Форварда ПСЖ Ювентус хотел бы арендовать до окончания сезона с возможностью последующего выкупа. Однако такой вариант не устраивает Икарди, который хочет определенности. По мнению аргентинца, ему не надо кому-то что-то доказывать, поэтому он готов либо заключить полноценный долгосрочный контракт, либо остаться в ПСЖ.

Что касается нападающего Сассуоло, то здесь противником перехода является клуб. "Нероверди" небезосновательно полагают, что продавать Скамакку (никто не сомневается, что удержать его не удастся) выгодней летом, когда за перспективного нападающего можно будет получить более крупную сумму.