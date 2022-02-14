Италия

Форвард Сассуоло прокомментировал результат поединка Серии А.

В 25-м туре итальянской Серии А Сассуоло дома не сумело удержать победу над Ромой, пропустив гол в дополнительное время.

Один из авторов голов в ворота римлян Хамед Траоре прокомментировал результат матча, в котором его команда вынуждена была доигрывать поединок вдесятером.

"Я доволен своим голом и игрой команды — мы вложили душу в этот матч. Сегодня я сделал всего по-немногу на поле, хотя выкладываюсь по-максимуму.Нам было очень сложно и совсем немного не хватило до победы.

Треквартиста и вингер — эта абсолютно разные позиции, я только адаптируюсь к игре на фланге. В любом случае, я стараюсь выполнять все, что от меня требует наставник", — приводит слова футболиста Football Italia.

В текущем сезоне на счету Траоре два гола и две результативные передачи в девятнадцати матчах за Сассуоло.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Сассуоло — Рома.