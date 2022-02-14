Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Рома в гостевом поединке 25-го тура итальянской Серии А была вынуждена в компенсированное время спасаться от поражения на поле Сассуоло, тем самым сыграв вничью во втором кряду поединке национального первенства.

Обзор матча:

Сассуоло — Рома 2:2

Голы: Смоллинг, 47 (аг), Траоре, 73 — Абрахам, 45+1 (пен.), Кристанте, 90+3

Сассуоло: Консильи — Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос — Фраттези (Айхан, 80), Лопес, Матеус Энрике (Харруи, 67) — Берарди (Сейде, 84), Дефрель (Руан, 80), Траоре.

Рома: Руй Патрисиу — Манчини (Верету, 77), Смоллинг, Кумбула — Карсдорп (Карлес Перес, 83), Пеллегрини, Сержиу Оливейра (Кристанте, 69), Мхитарян, Винья (Мэйтленд-Найлз, 76) — Афена-Гьян (Шомуродов, 69), Абрахам.

Предупреждения: Феррари, Берарди, Лопес — Манчини, Кумбулла.

Удаление: Феррари, 78.