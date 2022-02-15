Италия

Football.ua обозревает минувшие события в чемпионате Италии.

В очередном туре Серии А было сразу два центральных матча, где встречались между собой прямые конкуренты за места на вершине таблицы. Интер и Наполи борются за "скудетто", Аталанта и Ювентус – за место в Лиге чемпионов.

Оба матча завершились вничью со счётом 1:1, что лишь добавило неопределённости в расклады, и без того достаточно сложные из-за разного количества матчей, проведённых командами. Исход в Неаполе оказался в пользу Милана, который вышел на чистое первое место по набранным очкам, но у Интера есть матч в запасе. Ничья в Бергамо оставила Ювентус на четвёртом месте, однако по потерянным выше Аталанта. Впрочем, если оценивать борьбу на дистанции, эти результаты, скорее, в пользу Интера и Ювентуса.

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 25 ТУР

Важные изменения случились в нижней части таблицы. Венеция сенсационно выиграла у Торино и опять столкнула Кальяри в зону вылета. Тем временем Дженоа и Салернитана утопили друг друга ничейным результатом и всё дальше отстают от спасительного 17-го места.

Ювентус, бойся Малиновского

Для украинского болельщика главным событием тура стал, конечно, эффектный гол Руслана Малиновского в ворота Ювентуса. Полузащитник вышел на замену во втором тайме и сыграл ключевую роль в результате матча. Его классный удар с левой, когда мяч по неотразимой траектории, почти не вращаясь, едва не порвал сетку ворот – один из самых ярких моментов уик-энда.

Малиновский стал настоящей грозой Ювентуса. После переезда в Италию он провёл с туринцами шесть матчей и забил уже четыре мяча – впечатляющая статистика, учитывая силу оппонента. Был гол в финале Кубка (что в итоге не помогло Аталанте), были впечатляющие 2:2 летом 2020-го, но самая близкая аналогия – победный гол в концовке матча весной прошлого года, когда бергамаски выиграли 1:0. На этот раз, впрочем, "старая синьора" успела отыграться.

Матч был зрелищным и достаточно равным. Периодически инициативу захватывала одна из команд, но в целом никто не имел явного преимущества. Аталанта опасно атаковала в конце первого тайма, Ювентус – в начале второго, но соперников подводила реализация. Ближе к победе оказались хозяева, но стандарт у ворот Спортьелло, резервного вратаря бергамаски (он провёл игру на высоком уровне, достойно заменив Муссо), завершился успешным подключением Данило.

На личном уровне, помимо Малиновского, отметим Жереми Бога. Новичок Аталанты на глазах становится новым лидером команды, оправдывая свой №10 на футболке – вот она, замена Алехандро Гомесу. Экс-игрок Сассуоло потрясающе инициативен, ему не составляет труда обойти нескольких соперников с помощью дриблинга. Правда, не хватает чувства паса, Бога порой заигрывается, но плюсы в любом случае перевешивают. Иное дело – Муриэль, который провёл неудачный матч и даже не попал в пустой угол ворот. Серьёзная травма Сапаты может оказаться решающим фактором в борьбе за Лигу чемпионов. Также качественный матч провёл центральный полузащитник Копмейнерс, который стал племейкером команды и удивлял необычными решениями.

В составе Ювентуса отметим защитников, в первую очередь – де Лигта, который великолепно проявлял себя в борьбе (впрочем, экс-ювентино Демирал почти не уступал в этом, закрыв опасного Влаховича). Игра радовала динамикой и взаимной заряженностью на борьбу, чем позитивно отличалась от матча в Неаполе.

Гасперини был возмущён двумя решениями арбитра в первом тайме – речь о выходе Щенсного за пределы штрафной и попадании мяча в руку де Лигта. Эпизоды действительно сложные и оставляющие пространство для трактовок даже после просмотра видео. Пожалуй, голкиперу стоило дать жёлтую карточку – он не сыграл в мяч, но убрал руки и ноги, поэтому на удаление его фол не тянул. Рука де Лигта – на усмотрение арбитра, однако стопроцентным пенальти это тоже не назовёшь.

Гроссмейстерская ничья

Поединок в Неаполе заметно уступал по накалу эмоций. Если первый тайм был достаточно зрелищным и проходил под диктовку хозяев, но после гола Джеко команды будто согласились на ничью и лишь изредка тревожили друг друга. Такой итог определённо в пользу Интера, который угодил в непростой отрезок календаря с матчами повышенной ответственности. Очко, добытое на стадионе имени Марадоны, позволило "нерадзурри" оставаться лидером чемпионата по потерянным очкам и рассчитывать на ударную весну.

К слову о Марадоне. Лоренцо Инсинье, реализовав пенальти в начале матча, обогнал великого аргентинца и вошёл в тройку лучших бомбардиров Наполи за всю историю клуба. Нападающий успел это сделать до отъезда в МЛС, хотя весьма характерно, что забивает он в текущем сезоне исключительно с 11-метровых. Ещё один любопытный момент: тройка топ-голеадоров Наполи – Мертенс, Гамшик и Инсинье – напоминает о великой команде Маурицио Сарри, которая не выигрывала трофеев, зато таким образом вошла в историю.

Для Наполи 1:1 против Интера – упущенная возможность. Команда оправилась от чудовищных кадровых потерь. Набрал форму Осимхен, а Кулибали триумфально вернулся с КАН. Правда, возникла дыра на правом фланге, где по ходу матча травмировался Политано (Лосано тоже в лазарете), но масштабы не столь критичны, как в декабре. Пассивность неаполитанцев во втором тайме удивила. Команда словно довольствовалась ничьёй и не задумывалась о борьбе за "скудетто". Вероятно, эту ничью придётся горько вспоминать ближе к завершению сезона.

Голевая от Меньяна

Взаимной потерей очков тут же воспользовался Милан, который минимально обыграл команду своего бывшего тренера – Марко Джампаоло. Счёт мог быть значительно крупнее, но чудеса на линии ворот творил Владимиро Фальконе – голкипер, который вытеснил из основы Эмиля Аудеро. Владислав Супряга остался в запасе, поскольку Джампаоло на этот матч выбрал нетипичную для себя схему с двумя форвардами, и в качестве усиления использовался опытный Квальярелла.

Единственный мяч забил Рафаэль Леау, который набрал отличную форму. Португалец ворвался в штрафную с левого края, но куда интереснее путь, по которому мяч оказался у него. Автором результативной передачи стал... голкипер Майк Меньян, который идеально точно выбил мяч от своей штрафной. Болельщики уже шутят, что француз и стал заменой Чалханоглу.

Лацио тем временем оторвался от Ромы. "Бьянкочелести" без особых шансов для соперника обыграли Болонью. Неожиданную прыть проявил Маттиа Дзакканьи, который по ходу сезона стал достаточно важным игроком в команде Маурицио Сарри, хотя поначалу его переход выглядел не самым оправданным.

"Джаллоросси" едва не проиграли Сассуоло в непредсказуемом поединке, где сюжет несколько раз делал внезапные повороты. Отметим Хамеда Траоре, который фактически создал оба гола хозяев: в первом случае был зафиксирован автогол Смоллинга, реальный же виновник – Руи Патрисиу, который выронил мяч за линию ворот. Рома спаслась в концовке, но едва ли такой результат поможет Жозе Моуринью укрепть свои позиции.

Утопить друг друга

Крайне специфический матч получился у Дженоа и Салернитаны. Два главных аутсайдера Серии А получили уникальный шанс поправить турнирное положение, но в итоге помешали друг другу. Ближе к победе была экс-команда Андрея Шевченко, активен был Маттиа Дестро, но все шансы не удалось реализовать, а под занавес первого тайма защитники генуэзцев упустили Бонаццоли.

Зато своим шансов воспользовалась Венеция. Она пропустила быстрый мяч, но затем неожиданно отличилась два раза, а гол Белотти был отменен из-за минимального и достаточно спорного офсайда. Победа венецианцев дала им возможность опередить Кальяри, который самую малость не дожал Эмполи в гостях.

Кроме того, Верона разгромила Удинезе, а Фиорентина в гостях обыграла Специю, несмотря на приключения Пьонтека, который не реализовал пенальти в начале встречи.

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Руслан Малиновский (Аталанта)

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Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Милан 25 17 4 4 50 26 24 55 2 Интер 24 16 6 2 55 20 35 54 3 Наполи 25 16 5 4 46 17 29 53 4 Ювентус 25 13 7 5 37 22 15 46 5 Аталанта 24 12 8 4 46 29 17 44 6 Лацио 25 12 6 7 52 39 13 42 7 Рома 25 12 4 9 42 32 10 40 8 Фиорентина 24 12 3 9 43 34 9 39 9 Верона 25 10 6 9 47 40 7 36 10 Торино 24 9 5 10 31 25 6 32 11 Эмполи 25 8 7 10 38 48 -10 31 12 Сассуоло 25 7 9 9 41 44 -3 30 13 Болонья 24 8 4 12 29 40 -11 28 14 Специя 25 7 5 13 27 46 -19 26 15 Удинезе 23 5 9 9 30 40 -10 24 16 Сампдория 25 6 5 14 33 42 -9 23 17 Венеция 24 5 6 13 22 43 -21 21 18 Кальяри 25 4 9 12 25 46 -21 21 19 Дженоа 25 1 12 12 21 46 -25 15 20 Салернитана 23 3 4 16 17 53 -36 13

Следующий тур