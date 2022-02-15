Италия

Клуб в ближайшее время огласит об увольнении действующего коуча.

Руководство итальянской Салернитаны приняло решение расстаться с главным тренером клуба Стефано Колантуоно. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, после ничейного матча против Дженоа, боссы аутсайдера чемпионата Италии предупредили наставника, что ему начали искать замену.

По всей видимости, официально об отставке огласят, когда проведут успешные переговоры с потенциальным новым коучем.

Главный претендент на эту должность — бывший тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло. Однако Пирло требует слишком высокую зарплату, из-за чего переговоры могут сорваться.

Запасной вариант для руководителей клуба, который идет на последнем месте в таблице Серии А — Давиде Никола, последней командой которого была Торино.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.