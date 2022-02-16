Италия

Капитан Ромы прокомментировал текущее положение дел в клубе.

Итальянская Рома на текущем отрезке сезона несколько забуксовала после выхода из январской международной паузы, в результате чего не может одержать победу уже в трех матчах кряду, попутно распрощавшись с шансами на продолжение борьбы в рамках Кубке Италии, а также позволив непримиримым соперникам из Лацио обогнать себя в турнирной таблице.

На фоне неудачных результатов капитану "волков" Лоренцо Пеллегрини пришлось взять слово в попытке объяснить сложившиеся негативные тенденции для клуба.

"Если сравнивать подходе Жозе Моуриньо и Роберто Манчини, то Моу дает вам недостающие навыки, благодаря чему приходит результат, а Манчини предоставляет душевное спокойствие, поэтому иногда мы можете рисковать своей игрой в тех ситуациях, которые при Моуриньо были бы немыслимы.

Моуриньо требует куда больше вертикального футбола. Возможно, это последствия работы в составе чемпионов своих стран. Ему нужно больше контроля над мячом для того, чтобы контролировать ход поединка.

С Манчини дело обстоит похожим образом, но он куда более гибок в своих подходах. Помню, мы как-то были в расположении сборной в Коверчано, и он нас вызвал всех к центру поля во время одного из упражнений. Думаю: "Сейчас будет ругать…". А он вместо этого: "Ребята, да вы в полном порядке! Вам нужно больше веры в себя". Этот человек просто излучает спокойствие.

Сейчас много говорят о работе судей на наших матчах. Не считаю, что эта проблема существует. Нам нужно остепениться в этом вопросе, потому что никто в лиге не судит против Ромы. Я тоже порой поддаюсь подобным веяниям, но это в корне неправильно.

Конечно, проскакивают моменты, подобные матчу против Милана, когда нам не дали пенальти, но это не систематические моменты — они не повторяются со временем. Да, мы хотели бы, чтобы с приходом VAR в нашу игру качество арбитража только росло, но нам все равно нужно более спокойно относиться к арбитрам.

Как капитан, я должен брать на себя ответственность, ведь у меня были великие предшественники в лице Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Странно осознавать, что сейчас их нет в Тригории, но я принимаю их выбор таким, каким они его сделали", — подытожил итальянский футболист.

В следующем туре Рома проведет домашний матч против Вероны.