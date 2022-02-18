Италия

Пабло Бентанкур надеется, что его клиент окончательно переедет во Флоренцию.

Футбольный агент Пабло Бентанкур, который представляет интересы полузащитника Арсенала Лукаса Торрейры, выступающего на правах аренды за Фиорентину, прокомментировал дальнейшие планы своего клиента касательно будущего.

"Фиорентина хочет приобрести Торрейру на постоянной основе, он очень хорошо проявляется себя во Флоренции. Он тот же игрок, что и раньше, динамичный и последовательный.

Однако Арсенал немного расстроен, потому что хотел Душана Влаховича, который предпочел перебраться в Ювентус. Фиорентина хотела продать его Арсеналу, но нападающий и его агенты выбрали Ювентус. Последнее слово за игроками.

Торрейра счастлив во Флоренции, он там один из лучших игроков", — приводит слова агента Торрейры Football Italia со ссылкой на Sport890.

В текущем сезоне Лукас Торрейра провел за Фиорентину 22 поединка во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.