Италия

24-летний итальянец бразильского происхождения продолжит карьеру в Испании.

Центральный защитник Лацио Луис Фелипе, чей контракт с его нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года, решил связать свое будущее с Реал Бетис. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 24-летний итальянец бразильского происхождения заключил с клубом из Севильи предварительный контракт, который будет рассчитан на четыре года.

В Бетис футболист перейдет на правах свободного агента предстоящим летом.

В текущем сезоне Луис Фелипе провел за Лацио 30 поединков во всех турнирах, в которых заработал 12 желтых карточек.