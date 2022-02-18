24-летний итальянец бразильского происхождения продолжит карьеру в Испании.
Луис Фелипе, Getty Images
18 февраля 2022, 16:58
Центральный защитник Лацио Луис Фелипе, чей контракт с его нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года, решил связать свое будущее с Реал Бетис. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 24-летний итальянец бразильского происхождения заключил с клубом из Севильи предварительный контракт, который будет рассчитан на четыре года.
В Бетис футболист перейдет на правах свободного агента предстоящим летом.
В текущем сезоне Луис Фелипе провел за Лацио 30 поединков во всех турнирах, в которых заработал 12 желтых карточек.