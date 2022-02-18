Наставник Милана прокомментировал положение дел в Серии А.
стефано пьоли, getty images
18 февраля 2022, 19:49
В двадцать шестом туре итальянской Серии А Милан в гостях встретится с Салернитаной.
Главный тренер "россонери" Стефано Пьоли высказался о предстоящем поединке в контексте борьбы за чемпионство.
"Для нас большая честь, что в контексте Милана обсуждают чемпионство, однако мы не стремимся во что бы то ни стало захватить первой место. Необходимо думать о перспективе и закладывать фундамент для будущих побед.
Интер? Мы не думаем о соперниках и их усталости после Лиги чемпионов. Нас ожидает сложный матч против Салернитаны — аутсайдеры чемпионата крайне опасны в этот отрезок.
Сейчас мы мало что знаем о сопернике — они здорово усилились и накануне сменили тренера. Будет непросто угадать их тактику на матч.
Ибрагимович? Он чувствует себя гораздо лучше, но не сыграет с Салернитаной. Возможно, он будет готов к матчу с Удинезе", — приводит слова специалиста Sky Italia.
Отметим, что поединок Салернитана — Милан состоится завтра в 21:45 по киевскому времени.