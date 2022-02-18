Защитник Ювентуса получил травму на предматчевой разминке перед игрой с Торино.
даниэле ругани, Getty images
18 февраля 2022, 22:27
Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани может не сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала по причине травмы.
Ругани и Де Лигт были единственными центрбеками, которые были доступны на матч с Торино, который проходит в эти минуты, однако Ругани получил травму на предматчевой разминке и был заменен на Пеллегрини, который занял место Сандро, а сам бразилец был переведен в центр обороны.
Согласно данным Football Italia, футболист получил мышечное повреждение и может не сыграть против Вильярреала. Отметим, что из-за подобных проблем матч с Торино пропускают Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что боссы "старой синьоры" предложили Ругани новый контракт.