Италия

Защитник Ювентуса получил травму на предматчевой разминке перед игрой с Торино.

Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани может не сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала по причине травмы.

Ругани и Де Лигт были единственными центрбеками, которые были доступны на матч с Торино, который проходит в эти минуты, однако Ругани получил травму на предматчевой разминке и был заменен на Пеллегрини, который занял место Сандро, а сам бразилец был переведен в центр обороны.

Согласно данным Football Italia, футболист получил мышечное повреждение и может не сыграть против Вильярреала. Отметим, что из-за подобных проблем матч с Торино пропускают Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что боссы "старой синьоры" предложили Ругани новый контракт.