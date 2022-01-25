Итальянец продолжит свою карьеру в туринском гранде.
даниеле ругани, getty images
25 января 2022, 14:37
Туринский Ювентус предложил новый контракт защитнику команды Даниэле Ругани.
Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, а зарплата футболиста составит три с половиной миллиона евро в год, сообщает Николо Скира.
В текущем сезоне Ругани провел 10 матчей за Ювентус во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.
Ранее Ювентус договорился с Фиорентиной по поводу трансфера Душана Влаховича.