Италия

Итальянец продолжит свою карьеру в туринском гранде.

Туринский Ювентус предложил новый контракт защитнику команды Даниэле Ругани.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, а зарплата футболиста составит три с половиной миллиона евро в год, сообщает Николо Скира.

В текущем сезоне Ругани провел 10 матчей за Ювентус во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее Ювентус договорился с Фиорентиной по поводу трансфера Душана Влаховича.