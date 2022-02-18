Италия

Подопечные Аллегри сыграли вничью на своем поле.

Ювентус в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и сыграл вничью со счетом 1:1.

Подопечные Аллегри открыли счет уже на 13 минуте усилиями Маттейса Де Лигта. Торино смог ответить лишь в середине второго тайма — точным ударом отметился Белотти.

Ювентус — Торино 1:1

Голы: Де Лигт, 13 — Белотти, 62

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Алекс Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46) — Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария — Мората, Дибала (Маккенни, 54), Влахович (Кин, 74).

Торино: Милинкович-Савич — Синго (Ансальди, 80), Джиджи, Бремер, Войвода, Родригес - Брекало (Пьяца, 75), Лукич, Мандрагора, Побега — Белотти (Санабрия, 79).

Предупреждения: Куадрадо — Лукич, Мандрагора