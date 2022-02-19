Италия

Наставник Ювентуса подвел итог ничейного результата в матче Серии А.

Ювентус в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и сыграл вничью со счетом 1:1.

Главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри прокомментировал исход поединка, в котором его команда не сумела удержать победный для себя счет.

"Конечно, мы не были идеальный сегодня — команда уставшая. Тем не менее, мы сумели продлить свою беспроигрышную серию, что я считаю очень хорошо.

Команда допустила несколько тактических ошибок, но это нормально, ведь мы только растем. Влаховичу было трудно — он не привык играть так часто. Дибала? Он почувствовал мышечный дискомфорт, ближайшие тесты покажут степень его повреждения", — приводит слова наставника официальный сайт туринцев.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Торино.