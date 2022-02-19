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Ювентус - Торино, getty images
19 февраля 2022, 00:59
Ювентус в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и сыграл вничью со счетом 1:1.
Хозяева поля вышли вперед благодаря точному удару Де Лигта, но удержать преимущество в счете не удалось.
Обзор матча:
Ювентус — Торино 1:1
Голы: Де Лигт, 13 — Белотти, 62
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Алекс Сандро, де Лигт, Пеллегрини (Де Шильо, 46) — Рабьо, Локателли (Артур, 74), Закария — Мората, Дибала (Маккенни, 54), Влахович (Кин, 74).
Торино: Милинкович-Савич — Синго (Ансальди, 80), Джиджи, Бремер, Войвода, Родригес - Брекало (Пьяца, 75), Лукич, Мандрагора, Побега — Белотти (Санабрия, 79).
Предупреждения: Куадрадо — Лукич, Мандрагора