Италия

Специалист остался недоволен игрой команды.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал ничейный результат в матче против Салернитаны (2:2).

"Команда играла не очень, мы принимали неверные решения. К сожалению, я не увидел того, что мы отрабатывали на тренировках, не использовали все возможности по максимуму и заплатили высокую цену за наши глупейшие ошибки.

Начали матч неплохо, взяли в свои руки инициативу, но в некоторых эпизодах неправильно оценили ситуацию. После перерыва мы снова создали несколько хороших моментов, но опять не решили их.

Мы разочарованы, это не футбол Милана. Мы хорошо начали, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали, и эта бешеная от игроков Салернитаны энергия взяла верх", — сказал Пьоли.

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