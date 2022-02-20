Италия

Стала известна причина отсутствия француза на футбольном поле.

В конце лета 2021 года французский полузащитник Тьемуэ Бакайоко начал свой второй в карьере арендный период в составе итальянского Милана, перебравшись в расположение "россонери" из лондонского Челси.

На старте сезона 27-летний футболист перенес серьезное мышечное повреждение, в результате чего пропустил большую часть матчей в сентябре-октябре.

После прохождения периода восстановления от травмы, Бакайоко начали выделить небольшие порции игрового времени для постепенно возвращения в игровые кондиции, но с конца января 2022 года он вновь плотно засел на лавку запасных по необъявленным причинам.

Первая версия итальянской прессы состояла в том, что в Милане недовольны спортивными результатами футболиста, поэтому ждут более оптимального момента для его возвращения на поле.

Однако, согласно свежим данным журналиста Руди Галетти, причина отсутствия Бакайоко в игре может крыться в чисто юридических моментах.

Дело в том, что в контракте француза прописана опция выкупа, которая станет обязательной для Милана, как только игрок сыграет определенное количество поединков.

"Россонери" не уверены в необходимости и дальше удерживать Тьемуэ в своей обойме, поэтому искусственно ограничивают его игровое время.

Стоит отметить, что Милан согласился взять футболиста в аренду сразу на два сезона, поэтому велик риск того, что соглашение придется разорвать досрочно на основании взаимопонимания сторон. В противном случае — 27-летний француз останется без игровой практики.