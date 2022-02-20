Италия

Вингер Сассуоло показывает отличную результативность.

Сассуоло в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии отправился в гости к Интеру и ведет со счетом 2:0 по ходу встречи.

Вингер команды Доменико Берарди ассистировал Распадори в дебюте встречи и отметился уникальным для этого сезона достижением.

Как сообщает Opta, итальянский нападающий стал первым игроком в ТОП-5 лиг Европы в этом сезоне, который забил 10 голов и отдал десять ассистов.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Интер — Сассуоло вы можете на Football.ua.