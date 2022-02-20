Италия

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Интер в рамах поединка 26 тура чемпионата Италии принимал на своем поле Сассуоло и уступил со счетом 0:2.

Команда Симоне Индзаги пропустила оба гола еще в первой половине игры, но так и не смогла отквитать хотя бы один мяч.

Обзор матча:

Интер — Сассуоло 0:2

Голы: Распадори, 8, Скамакка, 26

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 46), де Врей, Шкриньяр, Димарко, Перишич (Д`Амброзио, 78) — Чалханоглу (Видаль, 78), Гальярдини (Джеко, 46), Барелла — Санчес, Мартинес.

Сассуоло: Консильи — Мюльдур, Кирикеш, Айхан (Руан, 46), Кирьякопулос — Лопес, Фраттези (Матеус Энрике, 71), Траоре (Харруи, 78) — Берарди (Пелузо, 89), Скамакка (Дефрель, 70), Распадори.

Предупреждения: Д`Амброзио — Распадори, Мюлдур

Источник: MEGOGO