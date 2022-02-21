Италия

Наставник римского коллектива прокомментировал ничью против Удинезе.

В рамках 26-го тура итальянской Серии A римский Лацио сумел в выездном поединке против Удинезе, разжиться только одним набранным баллом по итогу обмена голами в первой половине встречи (1:1).

Удинезе — Лацио 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка главный тренер "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал исход дуэли для своей команды.

"Это была достаточно хорошая игра, если мы будем учитывать те факты, что нам не мог помочь целый ряд важных футболист, Педро травмировался по ходу первого тайма, да и играли мы свой прошлый матч всего 72 часа назад.

Мы провалились на старте, но затем сумели отыграться и до 75-й минуты контролировали ход поединка. Считаю, что Лацио заслужил даже победу в этом матче. В заключительную четверть часа мы старались бороться, но сил уже попросту не было.

Если бы в нашем распоряжении было немного больше времени, чтобы поработать на тренировках над деталями, мы бы не пропустили такие голы. Мы должны работать над этими мелочами, так как сейчас мы играем от защиты, поэтому уже знаем, когда нужно замедлиться и ускориться. Как я и сказал ранее, моя команда делает то, что нужно.

До сих пор мы демонстрировали полную неспособность играть через три дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — признак прогресса.

Сегодня нам не мог помочь Чиро Иммобиле из-за повышенной температуры. Будет ли он готов к следующей игре? Не знаю. Надеюсь, что завтра я смогу поговорить с нашим доктором", — неутешительно заключил итальянский наставник.

В следующем туре римский Лацио сыграет домашний поединок против неаполитанского Наполи.