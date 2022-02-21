Италия

Скандал в матче римского коллектива против Вероны получил новый виток.

Рома на минувших выходных героически спасалась от домашнего поражения Вероне в рамках 26-го тура итальянской Серии A, и в итоге пришла к удовлетворительному результату, отыгравшись по ходу второго тайма (2:2).

Рома — Верона 2:2 Видео голов и обзор матча

Однако, завершали игру "волки" уже без своего главного тренера Жозе Моуриньо, которого главный арбитр матча, Лука Пайретто из Турина, был вынужден удалить после нелицеприятных высказываний в свой адрес.

Итальянская пресса и Дисциплинарный комитет Серии A, разумеется, не смогли оставить эпизод в стороне от своего внимания, поэтому достаточно быстро появилась вербальная расшифровка слов португальского наставника, которые он сказал в адрес представителя Фемиды.

"Они прислали тебя из Турина! Тебя подослал Ювентус!", — кричал из технической зоны Моуриньо.

О связи высказываний португальца с семьей главного арбитра матча Football.ua рассказывал в своем Telegram-канале.

Инспекторы поединка зафиксировали в своих отчетах данный эпизод, поэтому уже в скором времени Жозе будет вынужден столкнуться с дисквалификацией на две или три игры, согласно действующему регламенту состязаний.

Для Ромы это будет означать отсутствие главного тренера в гостевой игре против Специи и домашнем матче против Аталанты, и, возможно, выездном противостоянии против Удинезе.